Режим опасности БПЛА объявили в российском регионе Гусев: в Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА

Фото: МО Украины

В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что средства ПВО находятся в боевой готовности.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — заявил он.

Ранее в результате атаки ВСУ в Донецке один человек погиб и еще четыре получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин информировал, что снаряд был выпущен по остановке общественного транспорта. Украинские военные, добавил он, применили ствольную артиллерию.

До этого в Минобороны РФ объявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. Дроны были сбиты над Тверской, Московской и Белгородской областями.

20 июня ВСУ нанесли удар по центру Горловки в Донецкой Народной Республике, обстрел велся из артиллерии. По данным главы городского округа Ивана Приходько, в результате ранения получил ребенок. Кроме того, был поврежден газопровод. Приходько также опубликовал кадры последствий обстрела.