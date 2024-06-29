Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ Донецка Пушилин: один человек погиб и четыре пострадали при ударе ВСУ по Донецку

Фото: МО Украины

Один человек погиб и еще четыре получили ранения в результате обстрела ВСУ остановки общественного транспорта «Боржомная» в Донецке, заявил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, украинские военные при атаке применили ствольную артиллерию.

В Петровском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта «Боржомная» при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка (1956 г. р.). Также ранения получила женщина 1965 года рождения, — следует из сообщения.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. При обстреле были повреждены восемь жилых домостроений, констатировал Пушилин.

Ранее украинские военные при помощи БПЛА сбросили боеприпас на гражданскую машину, в которой находилась супружеская пара. По словам их знакомого, они направлялись на выпускной дочери. В результате происшествия мужчина получил несовместимые с жизнью ранения, его жена была госпитализирована.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил, что беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище Рыльского района, в результате чего погибли пять человек. По предварительным данным, среди жертв оказались двое детей.