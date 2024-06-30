В российском городе объявили угрозу атаки БПЛА Артамонов: режим опасности атаки БПЛА введен на территории Липецка

Фото: МО Украины

На территории Липецка объявлена угроза опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, предупредил губернатор региона Игорь Артамонов. Глава области призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.

Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — обратил внимание Артамонов.

При обнаружении обломков БПЛА не подходите и не трогайте их, уточнил губернатор. Информацию о месте падения дрона можно передать по телефону 112, констатировал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что российская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила в течение ночи шесть беспилотников ВСУ. По данным ведомства, атака дронов была пресечена над Тверской, Брянской и Белгородской областями, а также над Республикой Крым.

До этого два человека погибли при подрыве на мине в Климовском районе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Один человек в результате инцидента получил ранение.