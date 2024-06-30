Еще два села Белгородской области атакованы беспилотниками

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, информация о последствиях уточняется.

Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников, — сказано в сообщении.

Губернатор уточнил, что в селе Демидовка Краснояружского района в одном доме выбито окно, во втором домовладении посечен забор. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельхозпредприятие, в результате чего повреждена линия газоснабжения.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа, во всех случаях обошлось без пострадавших. Гладков уточнил, что в селе Безымено полностью разрушены три частных дома, поврежден неработающий магазин и линии газоснабжения. В двух частных домовладениях села Смородино выбиты окна и посечены заборы, в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, повредив его.