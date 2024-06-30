Украинские дроны атаковали три села в Белгородской области Гладков: украинские дроны атаковали три села в Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали три села в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, обстрелу подверглись населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа.

В селе Безымено после атаки нескольких БПЛА полностью разрушены три частных дома и поврежден неработающий магазин. Также имеются повреждения на линиях газоснабжения. Два дрона-камикадзе атаковали село Смородино. В двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Также в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи. В селе временно отсутствует связь, — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Информация о последствиях уточняется, к их устранению приступят после разрешения Министерства обороны РФ.

Ранее Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. По его информации, украинская армия использовала FPV-дроны. Пострадали два мирных жителя в частном доме, уточнил глава региона.