ВСУ атаковали село Белгородской области FPV-дронами Гладков: село Богун-Городок подверглось атаке FPV-дронов ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали село Богун-Городок Борисовского районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. ВСУ использовали FPV-дроны. Пострадали два мирных жителя в частном доме, уточнил глава региона. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке FPV-дронов ВСУ. В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ, — написал Гладков.

Губернатор отметил, для дальнейшего расследования бригады скорой помощи доставят пострадавших в городскую больницу № 2 в Белгороде. По данным врачей, состояние раненых оценивается как тяжелое. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В результате атаки ВСУ четыре частных домовладения получили повреждения. Один из домов разрушен. Сведения о последствиях уточняются.

Ранее российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В Минобороны РФ уточнили, что силы противовоздушной обороны также сбили 119 беспилотных летательных аппаратов.