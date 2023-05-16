Baza: мэры подмосковных городов проводят совещания по вопросам мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что мэры городов в Подмосковье начали проводить совещания по вопросам мобилизации с руководителями предприятий. По информации канала, им объясняют, как нужно мотивировать людей идти в армию.

Baza сообщает, что руководителей крупных предприятий приглашают в администрацию, где чиновники рассказывают, как стоит делать стенды с рекламой армии и приглашать на службу своих сотрудников, в том числе иностранных специалистов.

По данным канала, чиновники обращают внимание на то, что слово «мобилизация» является формальным, так как руководители предприятий должны мотивировать сотрудников записывались в армию добровольно.

Ранее депутат Госдумы Михаил Михеев рассказал NEWS.ru, что внес в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации ученым. По его словам, в России их и так немного, а многие уже уехали за границу.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке от срочной службы для граждан призывного возраста, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время. Он отметил, что предприятия ОПК сейчас загружены, работа проходит в три смены.