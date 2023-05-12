В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации новой категории россиян Депутат Госдумы Михеев предложил давать отсрочку от мобилизации ученым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Михеев заявил NEWS.ru, что внес в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации ученым. По его словам, в России их и так немного, а многие уже уехали за границу.

На мой взгляд, люди с учеными степенями, которые доказали свою ценность для науки, не должны призываться. Когда речь пойдет о всеобщей мобилизации, когда уже в стране, так скажем, выбирать не приходится, [их придется призвать], а пока такой ситуации нет, — заявил Матвеев.

Он добавил, что даже в годы Великой Отечественной войны ученых не в таком массовом порядке призывали в вооруженные силы, как сегодня. По его словам, тогда они работали в институтах на победу, разрабатывая различные вооружения.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке от срочной службы для граждан призывного возраста, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время. Он отметил, что предприятия ОПК сейчас загружены, работа проходит в три смены. По словам главы государства, работники «оборонки» не попали под частичную мобилизацию.