Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Искитимском районе Новосибирской области перевернулся рейсовый автобус с людьми. Авария произошла утром 23 ноября на 117 километре автодороги «К-29» — Березовка«, сообщает «Сиб.фм». В автобусе находилось семь человек, все остались живы, нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков.

Рейсовый автобус с 7 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Пострадало несколько человек, которым оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура также проверит условия безопасности на данном участке дороги, а также были ли нарушения со стороны перевозчика.

В МВД по Краснодарскому краю ранее сообщили, что в Анапе восьмилетний мальчик угнал принадлежащий его отцу микроавтобус и устроил ДТП, наехав на две припаркованные машины. Пострадавших в результате происшествия нет. Полицией было установлено, что ребенок самостоятельно проник в салон микроавтобуса Ford Transit, принадлежащего его отцу. Обнаружив ключи в замке зажигания, он запустил двигатель и поехал по придомовой территории.