Авто пропавших под Краснодаром аниматоров найдено сожженным в лесополосе

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Автомобиль, в котором ехали пропавшие под Краснодаром аниматоры, найден сожженным в лесополосе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Машину обнаружили недалеко от станицы Березанской. Судьба 19-летней студентки Татьяны Мостыко и 37-летнего владельца агентства праздников Кирилла Чубко остается неизвестной.

Об их исчезновении стало известно 30 апреля. Пара пропала вечером 28 апреля. Кирилл и Татьяна возвращались домой с мероприятия. Когда они ехали в Усть-Лабинск на белом Hyundai Grandeur, автомобиль попал в яму, колесо оказалось пробито. Несколько парней подошли к аниматорам, чтобы помочь. Чубко поехал с ними в Березанскую за запаской. После этого аниматоры на связь не выходили.

Ранее в пригороде Барселоны на территории муниципалитета Санта-Колома-де-Граменет внутри декоративной статуи динозавра нашли труп 39-летнего мужчины, который считался пропавшим. Смрадный запах почувствовали отец с сыном, его источала огромная статуя из папье-маше.