Антирекорд по числу заражений COVID-19 зафиксирован в Адыгее

https://static.news.ru/photo/b0b87858-1537-11eb-b455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Республике Адыгея за минувшие сутки выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Для региона это является рекордным показателем.

За всё время пандемии в республике заболели более пяти тысяч человек. В настоящее время в больницах находятся 978 пациентов с COVID-19, что вдвое превышает показатель начала октября.

Жертвами инфекции в Адыгее стали 48 человек, сообщает сайт argumenti.ru.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 17,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, а всего за время пандемии заболели 1,48 млн человек. Лидируют по уровню заболеваемости Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Из больниц выписано 11 тысяч пациентов. Общее количество выздоровевших превышает 1,1 млн.

За время пандемии от COVID-19 в России умерли 25,5 тысячи человек. Из них 283 — в последние сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал регионы действовать аккуратно в вопросах ограничительных мер по коронавирусу. Он подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность людей, при этом минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.