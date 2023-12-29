«А если марсиане нападут?»: псковский губернатор отверг риск ядерной войны Глава Псковской области призвал бояться нападения марсиан вместо ядерной войны

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посоветовал местным жителям, ожидающим ядерной войны, также «прорабатывать сценарии» на случай «нападения марсиан». О ситуации в регионе местный глава рассказал в эфире радиостанции «ПЛН FM».

В начале года периодически натыкался на вопросы: если нас будут бомбить, если будет ядерная война, где бомбоубежища? И так далее. Ну а если марсиане нападут? Давайте тоже сценарии прорабатывать, — сказал губернатор.

В числе реальных угроз для региона Ведерников назвал атаки беспилотников и работу «заряженных граждан», возможно, «не с российским гражданством». Он подчеркнул, что эти вещи требуют внимания и противодействия.

Говоря о безопасности, он напомнил о существовании в области антитеррористической комиссии, комиссии по обеспечению правопорядка, а также ряда других организаций, задействованных в данном вопросе на ежедневной основе.

Консолидированно разрабатываем алгоритм действий, принимаем решения. Хочу заверить жителей Псковской области: все, что возможно для безопасности области, мы делаем, — подчеркнул Ведерников.

Ранее губернатор рассказал о налете беспилотников на псковский аэропорт. Ведерников заявил, что Минобороны отражает атаку БПЛА. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Он также опубликовал видео, на котором можно увидеть столб черного дыма.