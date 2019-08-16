https://static.news.ru/photo/9bb16d8c-c0e9-11e9-a747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Neovitaha777/Wikimedia Commons

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России провели работы по разминированию территории крепости Керчь. В результате был обнаружен склад авиационных боеприпасов времён Великой Отечественной войны, в котором находилась 1701 бомба.

По данным ведомства, вес одного из средств поражения составил 100 кг, остальных — 2,5 кг. Все бомбы извлекли из земли и передали сотрудникам Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Взрывотехники вывезли их на специальный полигон и приступили к уничтожению.

Работы по разминированию крепости будут продолжаться до конца августа. Они ведутся с целью сделать объект безопасным для посещения, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как ранее писал News.ru, комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников сообщил, что на территории крепости был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны. Он пояснил, что авиабомбу нашли во время работ по укреплению грунта в том месте, где в царские времена располагался погреб.