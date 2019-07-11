https://static.news.ru/photo/0efc917a-a3f5-11e9-9fd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Министр внутренних дел по Крыму генерал-лейтенант Олег Торубаров уволен с должности.

По данным пресс-службы МВД по республике, соответствующий указ был подписан ещё в июне. В данный момент обязанности главы ведомства временно исполняет генерал-майор Павел Каранда.

Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобождён от ранее занимаемой им должности министра внутренних дел по Республике Крым, — сообщили в пресс-службе агентству « Интерфакс-Юг ».

В ведомстве уточнили, что Торубаров уже является пенсионером. На пост министра внутренних дел по Крыму он был назначен в августе 2018 года. Сейчас он находится на территории республики.

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