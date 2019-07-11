Министр внутренних дел по Крыму генерал-лейтенант Олег Торубаров уволен с должности.
По данным пресс-службы МВД по республике, соответствующий указ был подписан ещё в июне. В данный момент обязанности главы ведомства временно исполняет генерал-майор Павел Каранда.
Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобождён от ранее занимаемой им должности министра внутренних дел по Республике Крым, — сообщили в пресс-службе агентству «
Интерфакс-Юг».
В ведомстве уточнили, что Торубаров уже является пенсионером. На пост министра внутренних дел по Крыму он был назначен в августе 2018 года. Сейчас он находится на территории республики.
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