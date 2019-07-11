https://static.news.ru/photo/c0f656e2-a3da-11e9-abac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Начальник УМВД России по городу Омску Алексей Меркушов стал инициатором драки с машинистом столичной подземки.

Инцидент произошёл накануне поздно вечером. Мужчины подрались на станции метро «Каширская». В тот момент они находились не при исполнении своих обязанностей. Врачи госпитализировали сотрудника метрополитена. У него оказалась черепно-мозговая травма.

После этого сотрудники правоохранительных органов задержали Меркушова. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечает « Ридус ». Высокопоставленный полицейский отказался проходить медицинское освидетельствование.

Меркушов прибыл в Москву для того, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД РФ, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, уголовное производство открыто по факту применения насилия к полицейским, находящимся на службе. По версии следствия, вечером в среду, 10 июля, четверо мужчин использовали силу против двух сотрудников ОМВД России по району Замоскворечье. Инцидент произошёл в торговом центре на улице Новокузнецкой в центре Москвы.