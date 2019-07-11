https://static.news.ru/photo/3f24395a-a3b6-11e9-8141-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уголовное производство открыто по факту применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов, находящимся на службе.

По версии следствия, вечером в среду, 10 июля, четверо мужчин использовали силу против двух сотрудников ОМВД России по району Замоскворечье, исполнявших служебные обязанности. Инцидент произошёл в торговом центре на улице Новокузнецкой в центре Москвы.

В результате один из полицейских госпитализирован с черепно-мозговой травмой, второй находится на обследовании.

Ранее News.ru писал, что в Красноярском крае пассажир поезда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался избежать штрафа, обвинив полицейских в насилии. Во время составления протокола он начал биться головой об стол, однако не учёл наличие у сотрудников правоохранительных органов видеорегистратора.