Уголовное производство открыто по факту применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов, находящимся на службе.
По версии следствия, вечером в среду, 10 июля, четверо мужчин использовали силу против двух сотрудников ОМВД России по району Замоскворечье, исполнявших служебные обязанности. Инцидент произошёл в торговом центре на улице Новокузнецкой в центре Москвы.
В результате один из полицейских госпитализирован с черепно-мозговой травмой, второй находится на обследовании.
Ранее News.ru писал, что в Красноярском крае пассажир поезда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался избежать штрафа, обвинив полицейских в насилии. Во время составления протокола он начал биться головой об стол, однако не учёл наличие у сотрудников правоохранительных органов видеорегистратора.