https://static.news.ru/photo/22e5e1aa-a2fb-11e9-942c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Красноярском крае сотрудники линейной полиции задержали двух пассажиров поезда. Мужчины распивали спиртные напитки и курили в тамбуре, что является административным правонарушением.

Курильщиков с поличным «застукал» начальник состава. Но когда он попытался сделать мужчинам замечание, в ответ получил грубость с их стороны. После небольшой словесной перепалки персоналу поезда пришлось вызвать полицию.

30-летний нарушитель порядка принял административный штраф, а вот его 36-летний неоднократно судимый собутыльник сперва бранился в адрес блюстителей закона, а потом начал биться головой об стол. Таким образом мужчина пытался обвинить полицейских в насилии, но не учёл наличие у них нагрудных видеорегистраторов.

Ранее в аэропорту Жуковский полицейские задержали лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого. Он якобы пытался попасть на борт в состоянии алкогольного опьянения.