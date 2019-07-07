https://static.news.ru/photo/9ef4de08-a0e0-11e9-a6c2-fa163e074e61_1024.jpg Сергей «Паук» Троицкий, фото 2012 года Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Полицейские в аэропорту Жуковский задержали дебошира, ведущего себя неадекватно по отношению к представителям авиакомпании «Уральские авиалинии». По некоторым данным, речь идёт о музыканте и кандидате в Мосгордуму Сергее Троицком.

Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вёл себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. На посадку допущен не был, — цитирует АГН Москва сообщение пресс-службы авиакомпании.

Дебошира передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Ему также были возвращены деньги за билет, кроме сервисного сбора.

Как сообщает телеканал РЕН , скандал а аэропорту Жуковский устроил лидер группы «Коррозия Металла» Сергей «Паук» Троицкий. Он, в частности, ударил одного из сотрудников авиакомпании.

Как писал News.ru, 5 июля силовики сняли с самолёта пьяного мужчину. Гражданин прилетел в Москву из столицы Катара — Дохи. На борту воздушного судна он устроил драку.