Полицейские в аэропорту Жуковский задержали дебошира, ведущего себя неадекватно по отношению к представителям авиакомпании «Уральские авиалинии». По некоторым данным, речь идёт о музыканте и кандидате в Мосгордуму Сергее Троицком.
Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вёл себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. На посадку допущен не был, — цитирует АГН Москва сообщение пресс-службы авиакомпании.
Дебошира передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Ему также были возвращены деньги за билет, кроме сервисного сбора.
Как сообщает телеканал РЕН, скандал а аэропорту Жуковский устроил лидер группы «Коррозия Металла» Сергей «Паук» Троицкий. Он, в частности, ударил одного из сотрудников авиакомпании.
Как писал News.ru, 5 июля силовики сняли с самолёта пьяного мужчину. Гражданин прилетел в Москву из столицы Катара — Дохи. На борту воздушного судна он устроил драку.