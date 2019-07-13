https://static.news.ru/photo/759baf64-a617-11e9-9007-fa163e074e61_1024.jpg Фото: yakutsk_news/vk.com

Мужчина выгуливал двух слонов на улицах Якутска. Жители города опубликовали в социальных сетях фотографии и видео выгула экзотических для региона животных.

На видеозаписи видно, как мужчина ведёт слонов по двору жилого дома.

Как сообщает портал usia.ru, слоны приехали в город на гастроли с Итальянским цирком, представления которого пройдут с 20 июля по 18 августа.

Как ранее писал News.ru, Россельхознадзор с 2020 года будет выдавать лицензии на использование животных для «культурно-зрелищных целей». Ведомство начнёт следить за содержанием зверей в зоопарках, цирках и дельфинариях.