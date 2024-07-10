В МФТИ рассказали, как и где разрабатываются новые БПЛА Александр Повалко: МФТИ является проектным офисом для технологий БПЛА

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Александр Повалко

МФТИ задействован сразу в нескольких формах участия в развитии отрасли беспилотников: он является проектным офисом для технологий БПЛА, обеспечивает деятельность секций и отвечает за постановку задач, рассказал директор центра содействию развития научно-исследовательской повестки в области перспективных технологий беспилотных авиационных систем Александр Повалко, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, проекты реализуются на конкурсной основе.

По словам Повалко, сейчас закончено формирование общей структуры по проектам, в дальнейшем предусмотрена ее модернизация и расширение. Однако уже сейчас созданная инфраструктура позволяет запустить разработку. Он добавил, что на данный момент определены победители 20 проектов, которые займутся их воплощением в жизнь.

У нас проведен конкурсный отбор первых 20 проектов, всего представлено на утверждение порядка 70 технических задач по девяти направлениям. В их числе радиосвязь, системы связи радиолокации, техническое зрение, источники энергии и так далее. По оставшимся проектам отбор должен быть завершен этим летом, — пояснил Повалко.

Специалист выделил три основных принципиальных направления в области БПЛА, отнеся к ним автономность, эффективность и доступность. В первом случае речь идет об автономности дронов и их способности самостоятельно действовать в изменяющихся условиях без привязки как к оператору, так и к инфраструктуре. В третьем случае речь идет о доступности технологических решений и создании собственных линий разработки.

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