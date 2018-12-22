Жители Белгородской области погибли в ДТП под Воронежем

https://news.ru/storage/news/60dd203f70760d7ff3bfc86679074d64/f40a7343-f620-4207-a4c4-44960bf041ff_850.jpg vk.com/evak68

Две иномарки столкнулись на трассе Курск — Борисоглебск под Воронежем. В результате погибли три жителя Белгородской области.

Инцидент произошёл в Нижнедевицком районе. Согласно предварительной версии, виновником автокатастрофы являлся водитель Renault Fluence. Он не справился с управлением, что привело столкновению с автомобилем Isuzu, который двигался навстречу.

ДТП стало смертельным для управлявшего Renault 70-летнего мужчины и двух его пассажиров 37 и 38 лет, сообщается на сайте ГУ МВД России по Воронежской области. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее News.ru писал о том, что ГИБДД планирует внести коррективы в практическую часть экзамена на водительское удостоверение. В частности, будут заменены некоторые упражнения на площадке, а старые перенесут в часть испытаний в городе. Нововведения продиктованы результатами анализа аварий.