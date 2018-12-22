Жители Белгородской области погибли в ДТП под Воронежем

Две иномарки столкнулись на трассе Курск — Борисоглебск под Воронежем. В результате погибли три жителя Белгородской области.
Инцидент произошёл в Нижнедевицком районе. Согласно предварительной версии, виновником автокатастрофы являлся водитель Renault Fluence. Он не справился с управлением, что привело столкновению с автомобилем Isuzu, который двигался навстречу.
ДТП стало смертельным для управлявшего Renault 70-летнего мужчины и двух его пассажиров 37 и 38 лет, сообщается на сайте ГУ МВД России по Воронежской области. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее News.ru писал о том, что ГИБДД планирует внести коррективы в практическую часть экзамена на водительское удостоверение. В частности, будут заменены некоторые упражнения на площадке, а старые перенесут в часть испытаний в городе. Нововведения продиктованы результатами анализа аварий.