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Уралец обвинил газовиков в нежелании чинить утечку

Киселев Сергей/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Очередная техногенная катастрофа чуть не произошла в городе Озёрске Челябинской области, где располагается завод «Маяк», авария на котором в 1957 году привела к сильнейшему радиационному загрязнению целого региона. Житель многоквартирного дома обнаружил протечку на газопроводе, но сотрудники ремонтной бригады не поверили ему.

Мужчина разместил ролик о приключившейся с ним истории в соцсети «ВКонтакте».

«Недавно я заметил, что в моём подъезде пахнет газом. Я обратился в газовую службу. Они приехали и говорят: это пахнет картошкой жареной!» — рассказал он.

В результате озерчанин самостоятельно нашёл место утечки, которое газовики обмотали изолентой и уехали. Но из трубы всё равно продолжал идти газ.

В аварийно-диспетчерской службе компании «Озерскгаз» сообщили, что выезжали на вызов, но не наматывали изоленту, а заменили кран, передаёт Ura.ru.

Как сообщал News.ru, трагедии в Магнитогорске и Шахтах, связанные с взрывом бытового газа и произошедшие подряд, вызвали волну предложений по поводу того, как обезопасить использование газового оборудования в российских домах. Эксперты в области безопасности и газовых проблем оценили самые громкие инициативы. Глава комитета ЖКХ Госдумы Галина Хованская уверена, что плиты, нагревательные колонки, котлы и другое газовое оборудование в жилых постройках необходимо оснастить анализатором со звуковым сигналом, который оповестит об утечке. Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, который ранее предложил подобную инициативу в Северной столице, считает предложение полезным и логичным.


#урал #ГАЗ #челябинскаяобласть
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