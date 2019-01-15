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Газовики оценили предложения о мерах безопасности

MOSGAZ/facebook.com

общество [ версия для печати ]

Две трагедии, связанные с взрывом бытового газа и произошедшие подряд, вызвали волну предложений по поводу того, как обезопасить использование газового оборудования в российских домах. Эксперты в области безопасности и газовых проблем оценили самые громкие инициативы.

Глава комитета ЖКХ Госдумы Галина Хованская уверена, что плиты, нагревательные колонки, котлы и другое газовое оборудование в жилых домах необходимо оснастить анализатором со звуковым сигналом, который оповестит об утечке. Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, который ранее предложил подобную инициативу в Северной столице, считает предложение полезным и логичным.

Особенно, по его словам, это касается районов, где газовые котлы используются для горячего водоснабжения. Также, по словам депутата, необходимо вести учёт газовых плит в жилых домах.

Представители Госдумы также уверены, что в домах, оснащённых газовым оборудованием, должны быть только деревянные рамы на окнах. По мнению специалистов МЧС, они обладают меньшей герметичностью, чем стеклопакеты, в результате чего обезопасят помещение от накапливания газа в случае утечки.

Доктор технических наук, профессор МГСУ и АГПС МЧС Владимир Ройтман считает, что можно обойтись «меньшей кровью». По его словам, кухни с газом должны быть оборудованы вытяжками. Кроме того, на стеклопакеты можно нанести специальные бороздки, которые снижают давление, необходимое для вскрытия остекления.

«Если начинается взрывное горение в помещении, эти бороздки позволят стеклам вскрываться и образовывать проемы, через которые продукты взрывного горения будут вырываться наружу и сгорать там», — рассказал эксперт.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский полагает, что решение проблемы заключается в полном отключении многоквартирных домов от газа. При этом для тех, кто пользуется электрическими плитами, по мнению политика, цена на электроэнергию должна быть снижена.

Денис Четырбок уверен, что пересмотреть тарифы и полностью отказаться от голубого топлива не так просто. Дело в том, что цены на электроэнергию в России имеют тенденцию к росту, а во многих регионах электричество — ресурс дефицитный. Кроме того, огромных средств потребует переоборудование жилищного фонда.

Многие сотрудники газовых служб сталкиваются с тем, что граждане отказываются пускать их в свои квартиры, так как боятся мошенников. В связи с этим депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наделить газовиков правом буквально вламываться в помещения.

Четырбок уверен, что столь радикально подходить к проблеме нельзя, так как это даст дорогу преступникам, сообщает Nation News.

Ранее News.ru писал, что обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

14 января взрыв прогремел в городе Шахты в доме 16 по улице Хабарова. В результате были разрушены четыре квартиры на 8-м и 9-м этажах здания, ранения получили 5 жильцов дома, ещё один погиб.


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