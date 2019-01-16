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Взрыв произошёл на химзаводе под Санкт-Петербургом

vk.com/ Подслушано Кингисепп

происшествия [ версия для печати ]

Двое человек пострадали в результате взрыва в городе Кингисепп Ленинградской области. Инцидент произошёл на территории завода «Полипласт», расположенного в промзоне «Фосфорит».

По предварительной информации, случился взрыв бочки с горюче-смазочными материалами, которая находилась на складе.

Возникший в результате происшествия пожар был оперативно локализован.

У обоих пострадавших травмы лёгкой степени тяжести.

Ранее News.ru сообщал о взрыве газовоздушной смеси в одном из частных домов в Мглинском районе Брянской области. В результате происшествия пострадали три человека.


#взрывы #Ленинградскаяобласть
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