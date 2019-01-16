Взрыв произошёл на химзаводе под Санкт-Петербургом

Двое человек пострадали в результате взрыва в городе Кингисепп Ленинградской области. Инцидент произошёл на территории завода «Полипласт», расположенного в промзоне «Фосфорит».
По предварительной информации, случился взрыв бочки с горюче-смазочными материалами, которая находилась на складе.
Возникший в результате происшествия пожар был оперативно локализован.
У обоих пострадавших травмы лёгкой степени тяжести.
Ранее News.ru сообщал о взрыве газовоздушной смеси в одном из частных домов в Мглинском районе Брянской области. В результате происшествия пострадали три человека.