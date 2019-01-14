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Взрыв газа произошёл в жилом доме в Ростовской области

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В многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа.

Инцидент произошёл в одной из квартир дома по улице Хабарова. В результате полностью обрушились 8-й и 9-й этажи. На месте работают экстренные службы, туда же выехал губернатор региона Василий Голубев.

Информацию о происшествии подтвердили в главном управлении МЧС по региону. По данным ведомства, сигнал о взрыве поступил в 06:18 мск, передаёт «Интерфакс». Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о том, что из дома эвакуировали 140 жильцов. Взрывом повреждены четыре квартиры, спасены пять пострадавших. По некоторым данным, под завалами на 8-м этаже здания могут находиться семь человек.

Ранее News.ru писал о том, что в Госдуме нашли способ избежать утечек газа в жилых домах. Там предложили устанавливать в квартирах газовые плиты с автоматическим отключением.


#ВЗРЫВ #дом #Ростовскаяобласть
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