Угрожавшего школе коллектора задержали

https://news.ru/storage/news/63707af99e540f843acb750b233a3a92/3acc1dd0-270b-497a-abc7-ed5e510471ca_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники угрозыска по столичному району Покровское-Стрешнево задержали коллектора, по телефону угрожавшего директору и учителям школы, где якобы учился ребёнок должника. Им оказался 28-летний житель Москвы.

«На телефон учебного заведения и личный номер директора осуществлялись звонки с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту», — сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Подозреваемый сознался, что по телефону требовал от директора отчислить ученика из школы, а посредством СМС угрожал покалечить её сына. Учителям школы он говорил, что должником является сама директор.

Уголовное дело заведено по ст. 330 УК РФ «самоуправство». Подозреваемый находится под домашним арестом.

Ранее News.ru писал, что жительница Нижнего Новгорода по СМС получала от коллекторов угрозы из-за долгов мужа. В частности, ей обещали сжечь лицо кислотой. При этом, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина не обращалась в полицию по факту угроз. В микрокредитной организации, которая дала деньги её супругу, инцидент назвали провокацией, так как заёмщик в настоящее время оплачивает долг в соответствии с графиком.