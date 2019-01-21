USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.31 $ Bitcoin3,564.91 $
МОСКВА-9°C15:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Угрожавшего школе коллектора задержали

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники угрозыска по столичному району Покровское-Стрешнево задержали коллектора, по телефону угрожавшего директору и учителям школы, где якобы учился ребёнок должника. Им оказался 28-летний житель Москвы.

«На телефон учебного заведения и личный номер директора осуществлялись звонки с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту», — сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Подозреваемый сознался, что по телефону требовал от директора отчислить ученика из школы, а посредством СМС угрожал покалечить её сына. Учителям школы он говорил, что должником является сама директор.

Уголовное дело заведено по ст. 330 УК РФ «самоуправство». Подозреваемый находится под домашним арестом.

Ранее News.ru писал, что жительница Нижнего Новгорода по СМС получала от коллекторов угрозы из-за долгов мужа. В частности, ей обещали сжечь лицо кислотой. При этом, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина не обращалась в полицию по факту угроз. В микрокредитной организации, которая дала деньги её супругу, инцидент назвали провокацией, так как заёмщик в настоящее время оплачивает долг в соответствии с графиком.


#школа #должники #коллекторы
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
происшествия 20:24, 7 декабря 2018
Коллекторы устроили хаос в «неправильном» подъезде
Часто они предпочитают не ограничиваться только угрозами и применяют силу
общество 17:15, 5 декабря 2018
Как коллекторы выбивают долги
Часто они предпочитают не ограничиваться только угрозами и применяют силу
News.ru погрузился в особенности бизнеса и тонкости профессии взыскателя
экономика 08:04, 26 ноября 2018
Опасная работа: коллектор
News.ru погрузился в особенности бизнеса и тонкости профессии взыскателя
Лента новостей
шоу-бизнес 15:05
Пугачёва назвала Лободу певицей номер один
экономика 15:02
ЕС назвал фигурантов санкций против РФ по делу Скрипалей
в мире 14:58
Трамп стал претендентом на получение «Золотой малины»
в мире 14:57
Умер бывший агент ЦРУ Тони Мендес
политика 14:56
Захарова продолжила ссору с Чубайсом в Facebook
Другие новости
происшествия 14:12
Дело завели после гибели военных из РФ в ДТП в Абхазии
происшествия 13:46
Подозреваемых в убийстве россиянина задержали в Абхазии
происшествия 13:29
Более 50 кг кокаина найдено в рефрижераторе с бананами
происшествия 13:15
Задержанному в Осло россиянину продлили арест
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top