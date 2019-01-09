Убийцу полицейского разыскивают в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/8048093541d2ec8c40d40e312aeeef4d/887da97c-e7a8-4ef2-b65d-3e955fb0353f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Московской области разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника полиции. По некоторым сведениями, Алексей Исаев, 1978 года рождения, может скрываться на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

Инцидент произошёл около 04:00 мск. Полицейский из Тверской области Максим Дунаев, будучи в отпуске, приехал в гости к возлюбленной. Там же находился и Исаев, с которым у него возникла ссора на почве ревности. В итоге подозреваемый нанёс жертве удар ножом в горло и скрылся. Дунаев скончался до приезда скорой помощи. По неподтверждённым сведениям, Исаев ранее уже был судим по статье 317 УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «112».

Следственный комитет уже возбудил по факту уголовное дело, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее News.ru писал о том, что в Одессе произошло массовое убийство, жертвами которого стали четыре человека.