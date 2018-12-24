Трёхлетний мальчик выбрался из тайги в лютый мороз

https://news.ru/storage/news/50862be02f113315036ed11baa019bc6/1a34f7ba-dc39-40e4-b5a9-645f70178357_850.jpg Alexandr Knyazev/Global Look Press

Отец ребёнка провалился под лёд и утонул

Трагический и в то же время необычный случай произошёл в Хабаровском крае. Там трёхлетнему мальчику удалось выжить, оказавшись в тайге. Ребёнок остался в одиночестве в морозную ночь после гибели отца.

Инцидент произошёл, когда мужчина с сыном отправился на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на запланированную рыбалку. Он высадил мальчика на берегу, а сам выехал на лёд, который оказался слишком тонким, чтобы выдержать вес снегохода. По словам малыша, перед смертью отец успел сказать ему, чтобы тот возвращался в село. После этого ребёнок начал выбираться из тайги: он вышел на дорогу, однако пошёл в противоположную от ближайшего населённого пункта сторону. Между тем к ночи температура воздуха опустилась до -35 °C.

По счастливой случайности на мальчика наткнулся один из местных жителей. Он возвращался домой с лесозаготовительного предприятия по дороге, где практически никогда не ездят машины. Мужчина отвёз ребёнка домой. К тому моменту, как малыш был найден, он успел пройти почти три километра. На следующий день у мальчика поднялась температура, и теперь его лечат дома. Поисками тела его отца занимаются спасатели, передаёт ТАСС.

Это, конечно же, не первый случай, когда потерявшиеся в тайге люди возвращаются домой. Иногда им удаётся выжить благодаря животным. Виктор Виноградов блуждал по тайге три недели, пока не нашёл дорогу к людям. Он отправился в лес со своей собакой и сбился с пути. При себе у мужчины был лишь спичечный коробок. Благодаря преданному четвероногому другу, который согревал Виктора ночами, ему удавалось поддерживать в себе силы в условиях мороза на протяжении длительного времени. После трёх недель скитаний мужчина услышал звуки техники и вышел к лесорубам. К этому моменту он уже находился на расстоянии 50 километров от дома, пишет «Енисей».

Курьёзный случай произошёл в Кемеровской области. Там заблудившимся в тайге молодым людям «помог» спастись медведь. 15-летний подросток и его 20-летний друг отправились в тайгу за черемшой. К вечеру ребята поняли, что заблудились, а связь в лесу не работает. Блуждая по тайге поздней ночью, путешественники наткнулись на медведя, убегая от которого они взобрались на дерево. Там молодым людям удалось поймать телефонную сеть и дозвониться в экстренные службы, передаёт МВД.

Чаще всего в лесу теряются вовсе не дети, а взрослые, в особенности пожилые люди, которые быстро устают и теряют ориентацию. Для облегчения возможных поисков специалисты советуют отправляться в поход в яркой одежде. По возможности нужно взять яркие жилеты со светоотражающей полосой. Также с собой нужно иметь запас воды и еды, спички и фонарь.

«Если в лес пошли с собаками, то помните, что собаки — умные животные, они доберутся до дома. Если собака ушла, то лучше стоять на месте и звать на помощь», — цитируют «Аргументы и факты» Ксению Макарову, которая является координатором поискового отряда имени Ирины Бухановой.

По её словам, в лесу могут потеряться даже профессионалы. Стоит помнить, что при заходе в тайгу следует приметить высокое дерево для ориентира. Эти меры безопасности позволят избежать трагедии.