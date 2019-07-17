https://static.news.ru/photo/ce143238-a888-11e9-b1d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экстренные службы эвакуировали около 100 посетителей торгового центра Metro. Здание находится на улице Маршала Прошлякова в Москве, передаёт источник News.ru.

Причиной ЧП стало возгорание в дизельной генераторной, находящейся рядом со магазином. Информация о пострадавших во время инцидента не поступала.

Ранее News.ru сообщал, что огонь охватил здание ресторана в центре российской столицы. ЧП произошло на улице Садовая-Кудринская, 3Б. По предварительным данным, вспыхнула кровля на площади около 100 квадратных метров.