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Пять человек погибли и несколько пропали без вести в результате паводка в Иркутской области.

Число погибших выросло до пяти человек и несколько числятся пропавшими без вести, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Как писал News.ru, в пресс-службе МЧС РФ ранее сообщили, что в...