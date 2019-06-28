https://static.news.ru/photo/583c276a-9a86-11e9-9125-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Микроавтобус съехал в кювет в Сыктывдинском районе Республики Коми, пострадали семеро человек, из них трое — несовершеннолетние. ДТП произошло на 32-м километре автодороги Сыктывкар — Ухта.
Водитель микроавтобуса Ford Transit, двигавшийся в сторону города Ухта, не справился с управлением на мокрой автодороге и совершил съезд в кювет, — сообщили в республиканском СУ СК РФ.
Трое пострадавших взрослых были госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Проводится доследственная проверка происшествия.
Как писал News.ru, пять человек пострадали в ДТП в районе посёлка Мосрентген на юго-западе столицы, среди них есть дети. Водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Авария произошла в районе строительного рынка по адресу: Проектируемый 139-й проезд.