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Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Бразилии

AGENCIA ESTADO/imago stock&people/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Бразилии Жиру Мессиасу Болсонаро в связи с прорывом плотины, в результате чего погибли люди. Большинство пропало без вести.

Прорыв произошёл в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс). Грязевые потоки пошли в сторону административного здания компании Vale и домов местных жителей.

«Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как ранее писал News.ru, вулкан Безымянный выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке. Выброс был зафиксирован 21 января.


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