Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Бразилии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Бразилии Жиру Мессиасу Болсонаро в связи с прорывом плотины, в результате чего погибли люди. Большинство пропало без вести.
Прорыв произошёл в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс). Грязевые потоки пошли в сторону административного здания компании Vale и домов местных жителей.
«Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.
Как ранее писал News.ru, вулкан Безымянный выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке. Выброс был зафиксирован 21 января.