Протаранивший толпу в ФРГ собирался «убить иностранцев»

https://news.ru/storage/news/d8f8c64aa01ecc1c312132a084edf004/93c38ecb-5356-4477-b9bf-478fb73c1c3e_850.jpg www.7aktuell.de/Moritz Basserman/Global Look Press

Мужчина, который в новогоднюю ночь совершил наезд на группу прохожих в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, преследовал цель убить иностранцев, сообщили в МВД региона. Глава ведомства Хеберт Ройль призвал очень серьёзно отнестись к инциденту.

Во время задержания преступник выкрикивал ксенофобские лозунги. Кроме того, у правоохранителей есть данные о психическом заболевании злоумышленника, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что мужчина умышленно въехал на автомобиле в группу людей на западе Германии. Пострадали как минимум четыре человека. 50-летний водитель несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене.