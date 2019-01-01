Протаранивший толпу в ФРГ собирался «убить иностранцев»

Мужчина, который в новогоднюю ночь совершил наезд на группу прохожих в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, преследовал цель убить иностранцев, сообщили в МВД региона. Глава ведомства Хеберт Ройль призвал очень серьёзно отнестись к инциденту.
Во время задержания преступник выкрикивал ксенофобские лозунги. Кроме того, у правоохранителей есть данные о психическом заболевании злоумышленника, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что мужчина умышленно въехал на автомобиле в группу людей на западе Германии. Пострадали как минимум четыре человека. 50-летний водитель несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене.