USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,743.15 $
МОСКВА-5°C20:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Протаранивший толпу в ФРГ собирался «убить иностранцев»

www.7aktuell.de/Moritz Basserman/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Мужчина, который в новогоднюю ночь совершил наезд на группу прохожих в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, преследовал цель убить иностранцев, сообщили в МВД региона. Глава ведомства Хеберт Ройль призвал очень серьёзно отнестись к инциденту. 

Во время задержания преступник выкрикивал ксенофобские лозунги. Кроме того, у правоохранителей есть данные о психическом заболевании злоумышленника, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что мужчина умышленно въехал на автомобиле в группу людей на западе Германии. Пострадали как минимум четыре человека. 50-летний водитель несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене.


#германия #ДТП #водитель #толпа
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
происшествия 17:01, 27 декабря 2018
Маршрутка въехала в поезд под Петербургом
в мире 13:29, 25 декабря 2018
Мужчина угнал автобус и въехал в толпу на востоке Китая
происшествия 05:34, 22 ноября 2018
Автобус с детьми въехал в стену во Владивостоке
Лента новостей
спорт 20:08
«Интер» хочет вернуть Матео Ковачича
происшествия 20:07
Вооружённые люди напали на мужчину в Москве
в мире 20:04
Депутаты Зимбабве потребовали оплачивать им обед из бюджета
в мире 19:59
Упавший вертолёт убил пешехода в Бразилии
происшествия 19:52
Девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Другие новости
происшествия 20:07
Вооружённые люди напали на мужчину в Москве
происшествия 19:52
Девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
происшествия 19:50
Выжившего младенца отправили в клинику Леонида Рошаля
происшествия 18:48
МЧС нашло тело девятой жертвы взрыва в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top