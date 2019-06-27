https://static.news.ru/photo/d07e150e-990e-11e9-a1c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Складские помещения горят на севере Москвы на площади более 2 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг.

Первоначально возгорание было распространено на площади в 150 кв. м. Однако вскоре пожар охватил более 2,5 тысячи кв. м. Данных о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают спасатели. Двадцать пожарных расчётов стянуто для тушения, сообщил источник News.ru.

Как писал News.ru, площадь пожара на строительном рынке в Волгограде увеличилась с 300 кв. м. до пяти тысяч квадратных метров. В тушении огня от МЧС задействовано 28 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.