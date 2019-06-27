https://static.news.ru/photo/341adfd8-955f-11e9-88c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Площадь пожара на строительном рынке в Волгограде увеличилась с 300 кв.м. до пяти тыс. кв. метров.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на близлежащие здания и строения, — сказал официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

В тушении огня от МЧС задействовано 28 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет, информирует ТАСС.

Ранее прокуратура доказала, что пожар в Нотр-Даме не был преднамеренным поджогом. Эксперты считают, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета или нарушение в работе электрической проводки, писал News.ru.