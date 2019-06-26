Оснований для того, чтобы считать пожар в соборе Парижской Богоматери преднамеренным поджогом, нет, заявил представитель парижской прокуратуры.
Никакие элементы не указывают на преступный поджог, — сказал он.
Эксперты считают, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета или нарушение в работе электрической проводки.
Сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.
Как ранее писал News.ru, работы по укреплению конструкций собора уже обошлись в €3,6 млн.