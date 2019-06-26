https://static.news.ru/photo/149aee5e-9821-11e9-929d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оснований для того, чтобы считать пожар в соборе Парижской Богоматери преднамеренным поджогом, нет, заявил представитель парижской прокуратуры.

Никакие элементы не указывают на преступный поджог, — сказал он.

Эксперты считают, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета или нарушение в работе электрической проводки.

Сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Как ранее писал News.ru, работы по укреплению конструкций собора уже обошлись в €3,6 млн.