https://static.news.ru/photo/d14f7c6c-8f9e-11e9-8acc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Работы по укреплению конструкций собора Парижской Богоматери уже обошлись в €3,6 млн.

Об этом сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети на пресс-конференции после первой с момента пожара мессы в храме. Как заявил священнослужитель, первые два месяца после происшествия были «моментами надежды». Сейчас работы по укреплению конструкций здания продолжаются.

Не менее 3,6 млн евро было потрачено на укрепление собора, — сказал Опети.

Ранее News.ru писал о том, что возглавляющий Министерство культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация пережившего пожар собора Парижской Богоматери продлится более пяти лет. Именно такие сроки называл президент Эммануэль Макрон.