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Пожар унёс жизни трёх человек в Самаре

63.mchs.gov.ru

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Три человека погибли в пожаре, вспыхнувшем в деревянном частном доме в центре Самары. Пожарные спасли было одного мужчину, но он умер в машине скорой помощи.

Возгорание произошло в доме по ул. Арцыбушевская. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Устанавливаются причины возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В результате происшествия погибли двое мужчин и одна женщина, их личности устанавливаются. На тушение пожара привлекались 74 человека личного состава и 28 единиц техники.

Ранее News.ru сообщал, что один человек пострадал при пожаре в подмосковном Долгопрудном. Возгорание произошло в доме 17а по улице 1-я Майская. Пожар на данный момент потушен.


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