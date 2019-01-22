Пожар произошёл в здании Арбитражного суда в Петербурге

Арбитражному суду Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришлось остановить свою работу из-за пожара в одном из его помещений.
По данным МЧС, возгорание произошло в здании по адресу: Суворовский проспект, д. 50. Было эвакуировано около ста человек. Пострадавших нет. Все заседания, запланированные на сегодня, отменены.
Ранее News.ru писал о том, что в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске произошло небольшое возгорание. Загорелась прачечная, что вызвало сильное задымление. Сотрудники клуба и стадиона были эвакуированы, а пожар потушен.