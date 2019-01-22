Пожар произошёл в здании Арбитражного суда в Петербурге

https://news.ru/storage/news/d64ae2959be12e6beafd9afa23a67730/64ed4920-62f0-4aed-ba36-b36b1b454e0f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Арбитражному суду Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришлось остановить свою работу из-за пожара в одном из его помещений.

По данным МЧС, возгорание произошло в здании по адресу: Суворовский проспект, д. 50. Было эвакуировано около ста человек. Пострадавших нет. Все заседания, запланированные на сегодня, отменены.

Ранее News.ru писал о том, что в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске произошло небольшое возгорание. Загорелась прачечная, что вызвало сильное задымление. Сотрудники клуба и стадиона были эвакуированы, а пожар потушен.