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Пожар произошёл в здании Арбитражного суда в Петербурге

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Арбитражному суду Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришлось остановить свою работу из-за пожара в одном из его помещений.

По данным МЧС, возгорание произошло в здании по адресу: Суворовский проспект, д. 50. Было эвакуировано около ста человек. Пострадавших нет. Все заседания, запланированные на сегодня, отменены.

Ранее News.ru писал о том, что в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске произошло небольшое возгорание. Загорелась прачечная, что вызвало сильное задымление. Сотрудники клуба и стадиона были эвакуированы, а пожар потушен.


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