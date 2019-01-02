Пожар на Чукотке стал причиной гибели пяти человек

Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в селе Янкакыннот Провиденского района Чукотского автономного округа, ещё один ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает окружное СУ СК.
Пожар на площади 168 км. м произошёл 31 декабря в одноэтажном деревянном двухквартирном доме с печным отоплением. Предварительная причина пожара устанавливается. Начата доследственная проверка.
Губернатор Чукотки Роман Копин поручил оказать помощь пострадавшим в трагедии, в том числе материальную, говорится на сайте окружного правительства.
Также Копин поручил отправиться на место ЧП рабочей группе во главе с первым заместителем губернатора для выяснения всех обстоятельств гибели людей. В состав группы вошли представители СК, МЧС и МВД.
Во вторник, 1 января, отправиться на место трагедии не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Вылет перенесён на 2 января.
Как сообщал News.ru, ранее прокуратура начала проверку после пожара в городе Орске, где погибли семь человек. Соответствующее поручение дал прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий.