Пожар на Чукотке стал причиной гибели пяти человек

https://news.ru/storage/news/f5117af888cedd72bdd17d574516dbc8/009d3647-6098-4bf0-93d3-09a2353c71cc_850.jpg Vasilii Smirnov/Global Look Press

Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в селе Янкакыннот Провиденского района Чукотского автономного округа, ещё один ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает окружное СУ СК.

Пожар на площади 168 км. м произошёл 31 декабря в одноэтажном деревянном двухквартирном доме с печным отоплением. Предварительная причина пожара устанавливается. Начата доследственная проверка.

Губернатор Чукотки Роман Копин поручил оказать помощь пострадавшим в трагедии, в том числе материальную, говорится на сайте окружного правительства.

Также Копин поручил отправиться на место ЧП рабочей группе во главе с первым заместителем губернатора для выяснения всех обстоятельств гибели людей. В состав группы вошли представители СК, МЧС и МВД.

Во вторник, 1 января, отправиться на место трагедии не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Вылет перенесён на 2 января.

Как сообщал News.ru, ранее прокуратура начала проверку после пожара в городе Орске, где погибли семь человек. Соответствующее поручение дал прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий.