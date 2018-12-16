Пострадавшим от взрыва в Вологде предоставят жильё

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Двадцати семьям из вологодской пятиэтажки, где взорвался бытовой газ, предоставят жильё на время восстановительных работ.

«В кратчайшие сроки нужно определиться с вариантами расселения людей, чьи квартиры попадут в этап реконструкции дома, а это как минимум 20 семей», — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Глава региона призвал соответствующие службы следить за обеспечением дома электричеством, водой и теплом, чтобы не допустить его размораживания, поручил обеспечить горячим питанием и необходимым вещами эвакуированных жителей. На заседании комиссии по ЧС стало известно, что в результате взрыва разрушены несколько квартир первого подъезда, рухнуло перекрытие, повреждена кирпичная кладка с пятого до третьего этажа.

«Из Москвы уже выехали специалисты с аппаратурой для оценки состояния несущих конструкций дома», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Вологодской области Василий Балчугов.

Когда жители второго подъезда смогут вернуться в свои квартиры, станет известно после этого обследования.

Ранее News.ru писал, что вологодские следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома. По данным ведомства, взрыв произошёл на последнем этаже пятиэтажки на улице Карла Маркса. 43-летняя хозяйка квартиры скончалась в машине скорой помощи. С травмами в больницу доставлены двое мужчин и одна женщина, около 90 жителей дома были эвакуированы. В доме сохраняется угроза обрушения здания. Власти Вологды ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия сейчас работают следователи, криминалисты, спасатели и полиция. Им предстоит детально разобраться в обстоятельствах инцидента и установить лиц, ответственных за случившееся.