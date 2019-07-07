https://static.news.ru/photo/6baae704-a077-11e9-b590-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/firepress66

Уголовное дело возбуждено по факту смерти трёх человек при взрыве бензовоза в Свердловской области.

Органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения»), — сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Помимо этого выяснилось, что попавший в аварию автомобиль, где находились водитель и двое туристов, был неисправен.

Когда они двигались по промышленной дороге с Иовской платы в сторону дороги Карпинск — пос. Кытлым, их остановили ещё восемь туристов. Водитель разрешил сесть на цистерну. В дальнейшем водитель бензовоза не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, — рассказали в ведомстве.

Мужчина сказал своим пассажирам спрыгивать, после чего покинул транспортное средство сам. Затем автомобиль уехал под откос и загорелся, передаёт « Интерфакс ».

В настоящее время водитель задержан. Сотрудники правоохранительных органов принимают решение об избрании ему меры пресечения.

Ранее News.ru писал, что машина с топливом в цистерне ехала на дозаправку техники по добыче каменной породы. Водитель подсадил по дороге туристов, не справился с управлением. Бензовоз опрокинулся в кювет, где взорвался. Среди туристов, ехавших на цистерне, были мужчины, женщина и подросток 2005 года рождения. Личности двоих погибших из трёх установлены.