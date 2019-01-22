Торговцев наркотиками поймали в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/def63c56efd035487a3f82dccf84fb91/b39e1b62-d8b9-4083-800a-bf2bc37ae00a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Группировку, занимающуюся торговлей наркотиками, раскрыли в Подмосковье. Она действовала в Красногорске, Дзержинске, Лыткарино, Видном и Раменском, а также на территории Москвы.

«В настоящее время задержаны два сообщника, у которых обнаружено и изъято более 190 кг различных наркотических средств и психотропных веществ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Запрещённые вещества злоумышленники хранили и фасовали в арендованных гаражах. Торговали ими через Интернет.

Полицейские также изъяли у них пистолет с глушителем, револьвер, переделанный в боевой сигнальный пистолет и тысячи патронов.

Мужчин взяли под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, незаконному производству и сбыту наркотиков.

Как ранее писал News.ru, бывший сотрудник полиции задержан по делу о двух тоннах кокаина, которые доставили из Эквадора в Латвию. Изначально были задержаны пять человек, но двоих отпустили под подписку о невыезде, трое находятся под стражей. Ящики с кокаином, стоимость которого оценивается в €65 млн, были доставлены в Кокнесскую волость и хранились в нежилых постройках. Перевозили наркотик под видом бананов. Везли груз, скорее всего, через голландский порт. Изначально о задержании рекордного количества груза сообщило телевидение Эквадора. А после латвийские представители подтвердили данную информацию.