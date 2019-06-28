https://static.news.ru/photo/c9ce5064-9a32-11e9-9d3a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В городе Коврове Владимирской области в результате взрыва газа в одной из квартир дома по улице Зои Космодемьянской погиб один человек и 11 пострадали.

По данным регионального Минздрава, погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьёзные травмы. Кроме того, в тяжёлом состоянии была госпитализирована их пожилая соседка, пострадавшая в результате волны от хлопка.

Помощник губернатора региона Ольга Петрова рассказала, что жителей нескольких квартир, пострадавших при пожаре после взрыва газа, эвакуировали и переселили в гостиницу «Ковров».

Сообщается, что в момент ЧП в квартире находилась семья — взрослый мужчина и его родители. В качестве основной версии инцидента рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из спецклиники.

По данным СУ СК по Владимирской области, в ходе осмотра на кухне квартиры, где произошёл хлопок, а затем и пожар, установлено, что в месте подводки газа к плите были вырваны соединительные шланги. В ведомстве отметили, что это и послужило причиной утечки и скопления паров газа в помещении.

По свидетельствам очевидцев, хлопок был такой силы, что в доме вылетели окна и косяки, а в технических зданиях рядом выбило стёкла, писал News.ru.