https://static.news.ru/photo/5bbfc3ba-9a18-11e9-bf3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US.Navy/Global Look Press

В жилом доме в городе Ковров Владимирской области прогремел взрыв предположительно бытового газа.

По данным РЕН ТВ , пострадали десять человек. Двое из находятся в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Уточняется, что ЧП произошло в доме на улице Зои Космодемьянской.

Сообщается, что после взрыва в одной из квартир на первом этаже возник пожар. По свидетельствам очевидцев, хлопок был такой силы, чтов доме вылетели окна и косяки, а в технических зданиях рядом выбило стёкла.

News.ru ранее писал о том, что пятеро школьников получили ожоги из-за взрыва газа в посёлке Малышево в Свердловской области. Инцидент произошёл в гаражном боксе, дети решили подсветить себе спичками в тёмном помещении, из-за чего и взорвался находившийся в помещении газовый баллон.