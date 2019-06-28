В жилом доме в городе Ковров Владимирской области прогремел взрыв предположительно бытового газа.
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Сообщается, что после взрыва в одной из квартир на первом этаже возник пожар. По свидетельствам очевидцев, хлопок был такой силы, чтов доме вылетели окна и косяки, а в технических зданиях рядом выбило стёкла.
News.ru ранее писал о том, что пятеро школьников получили ожоги из-за взрыва газа в посёлке Малышево в Свердловской области. Инцидент произошёл в гаражном боксе, дети решили подсветить себе спичками в тёмном помещении, из-за чего и взорвался находившийся в помещении газовый баллон.