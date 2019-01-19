Нерадивая мать забыла ребёнка в маршрутке в Йошкар-Оле

https://news.ru/storage/news/a1e725a35ddec4b5af3d9f515ab036a5/29ac5f6c-fba3-4120-86be-97da71b896f8_850.jpg АГН "Москва"

Жительница Йошкар-Олы забыла своего ребёнка в маршрутке, когда везла его в детский сад. При этом пропажу нерадивая мать заметила только тогда, когда подходила к заведению.

Женщина попросила о помощи водителя другого маршрутного такси. Он начал искать пропавшего по рации.

По словам очевидцев, молодая мать отвлеклась на смартфон.

«Да не задумалась, современные горе-мамочки с головой в IPhone», — цитирует портал «ProГород» одного из комментаторов.

Ранее News.ru писал, что двух маленьких девочек, которых мать на долгое время оставила дома без присмотра, временно отправят в один из приютов Москвы. Истощённых детей вызволили из заточения спасатели.