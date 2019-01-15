Спасённых из квартиры в Москве детей передадут в приют

https://news.ru/storage/news/bc8acda7d3bcafc46a6366bb1254c36d/f7d95ad3-0a63-4fa5-b348-c636de9add95_850.jpg Валерия Морева/ТАСС

Детский приют

Двух маленьких девочек, которых мать на долгое время оставила дома без присмотра, временно отправят в один из приютов Москвы. Истощённых детей ранее вызволили из заточения спасатели.

В приют также поместят двух братьев девочек, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу городского департамента труда и соцзащиты населения.

«Сейчас всех детей госпитализировали для обследования и исключения различных заболеваний в городскую больницу. Затем их временно передадут в один из московских приютов до выяснения всех обстоятельств», — рассказал собеседник агентства.

26-летней многодетной матери грозит штраф в 100 тыс. рублей.

Как писал News.ru ранее, одна из пострадавших получила сильное переохлаждение после того, как самостоятельно помылась в ванне. Детей полутора и пяти лет из квартиры на улице Первой Вольской спасли сотрудники МЧС.