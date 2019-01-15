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Спасённых из квартиры в Москве детей передадут в приют

Детский приют Валерия Морева/ТАСС

Детский приют

общество [ версия для печати ]

Двух маленьких девочек, которых мать на долгое время оставила дома без присмотра, временно отправят в один из приютов Москвы. Истощённых детей ранее вызволили из заточения спасатели.

В приют также поместят двух братьев девочек, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу городского департамента труда и соцзащиты населения.

«Сейчас всех детей госпитализировали для обследования и исключения различных заболеваний в городскую больницу. Затем их временно передадут в один из московских приютов до выяснения всех обстоятельств», — рассказал собеседник агентства.

26-летней многодетной матери грозит штраф в 100 тыс. рублей.

Как писал News.ru ранее, одна из пострадавших получила сильное переохлаждение после того, как самостоятельно помылась в ванне. Детей полутора и пяти лет из квартиры на улице Первой Вольской спасли сотрудники МЧС.


#москва #дети #приюты
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