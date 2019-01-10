Тушинский тоннель затопило из-за нарушений в 2003 году

В столичной мэрии рассказали о возможных причинах затопления тоннеля в районе Тушино. Вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы.
Заммэра Москвы Петр Бирюков не исключил, что были допущены нарушения при строительстве в 2003 году.
«Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения», — сказал Бирюков.
Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.
Ранее Бирюков рассказал о ремонте на Волоколамском шоссе после подтопления и сроках восстановления движения в тоннеле, писал News.ru.