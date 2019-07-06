https://static.news.ru/photo/85b7d0f6-9ffc-11e9-9f7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Сотрудник Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) разоблачил гражданина, выдававшего себя за работника Центра организации дорожного движения (ЦОДД). По словам очевидцев, мужчина занимался вымогательством, оформляя штрафы за неправильную парковку на месте нарушения, сообщил пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

Афериста обнаружил инспектор МАДИ, который патрулировал территорию в районе Патриарших прудов. Он увидел человека в куртке со светоотражающими элементами, на спине которой была аббревиатура ЦОДД, — цитирует представителя организации РИА Новости .

Она добавила, что на просьбу сотрудника представиться злоумышленник ответил, что сотрудничает с ГИБДД и МАДИ и показал фальшивое удостоверение. Инспектор дорожной инспекции вызвал на место силовиков, после чего подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Напомним, патрулирующие улицы инспекторы могут выписать водителю лишь протокол об административном правонарушении. Они не имеют права принимать денежные средства. О подобных случаях просим незамедлительно сообщать в полицию, — добавила Дыгало.

Как писал News.ru, МАДИ призывает жителей города правильно парковать авто и, уезжая в отпуск, лишний раз удостовериться, что транспортные средства стоят без нарушений ПДД. Также рекомендуется заранее ознакомиться с планируемыми изменениями дорожного движения, связанными с проведением дорожных работ.