https://static.news.ru/photo/87d4f7d4-9542-11e9-b06b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Бурый медведь умудрился залезть в дом к американской семье в штате Монтана и запереться в одной из комнат. Как хищник закрылся на замок, неизвестно, но он устроил в комнате погром.

Мишка таскал и рвал вещи, пока не утомился, потом залез в шкаф и уснул на полке. Жильцы вызвали полицию, прибывшие на место правоохранители принялись стучать в окно комнаты, где заперся медведь, чтобы разбудить его, сообщает BBC.

Bear falls asleep in wardrobe after entering home https://t.co/JNcjtuPPx6 — BBC News (World) (@BBCWorld) 22 июня 2019 г.

Вероятно, полицейские рассчитывали, что хищник встанет и пойдёт отпирать дверь, но до животного не дошло, чего от него хотят. В ответ медведь только зевнул и захрапел дальше. В итоге дверь пришлось выломать, медведя усыпили при помощи транквилизатора, вывезли подальше в лес и освободили. Интересно, что до этого лохматый путешественник пытался вломиться ещё в два дома, но у него ничего не получилось.

Ранее News.ru сообщал, что экологи объявили месячник тишины в долине гейзеров на Камчатке. Запрет на посещение туристов будет действовать на время размножения животных и птиц — до 30 июня 2019 года.