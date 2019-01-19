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МЧС не выявило утечку газа после хлопка в Архангельске

Булкин Сергей/News.ru

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Проверка газового оборудования в девятиэтажке Архангельска не выявила утечки газа. Ранее сообщалось, что хлопок произошёл на восьмом этаже многоэтажного дома днём 19 января.

«Единственным источником хлопка могла быть открытая конфорка, но на момент прибытия оперативных служб конфорки были выключены, то есть, скорее всего, хозяйка квартиры их выключила после инцидента. Квартира проверена, утечек газа нигде нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, причиной инцидента могло послужить неосторожное обращение с газовой плитой — 85-летняя жительница квартиры не до конца перекрыла конфорку, что привело к утечке газа и хлопку. В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия были направлены две бригады пожарных, полиция, скорая помощь и сотрудники Горгаза.


#мчс #архангельск
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